كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، تفاصيل حالة التسمم الجماعي الشهيرة التي حدثت في مطعم «همبرغيني» بالرياض.

وأوضح الجضعي أن الحادثة وقعت بسبب بكتيريا تسمى «Clostridium potulinum» الموجودة في الطبيعة بشكل كبير جداً، لكنها لا تُصدر السم إلا في ظروف معينة ومحددة، منها درجات الحرارة والحموضة والرطوبة وغيرها.

وأضاف في لقاء مع برناج «في الصورة» اليوم (الثلاثاء): «حدثت مخالفات في بعض الخطوات من التصنيع والنقل والتجهيز والإعداد، وفّرت الظروف الملائمة لخروج السم من هذه البكتريا في منتج «المايونيز»، وتم التعامل بسرعة كبيرة جداً لاحتواء الموقف».

وقال: «عملت كل الجهات على الاستجابة للواقعة من وزارة الصحة وأمانة الرياض وهيئة الصحة العامة، وكذلك هيئة الغذاء والدواء التي تمثل دورها قبل ظهور نتائج التحليل في توقيف جميع المصادر التي تُموِّل المطعم من مستودعات ومصانع، وتحريز الكميات الموجودة، وأخذ عينات للتحليل».

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، إلى أنه تم إجراء تحليل دولي بمواصفات دقيقة مع مختبر في ألمانيا ومختبر في بلجيكا، وتم تحليل عينات أخرى داخل المملكة لدى بعض المراكز البحثية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وبيّن الدكتور الجضعي، أن القدرات المخبرية والطبية العالية في المملكة مكّنتهم من مواجهة الحالة والحد من آثارها، لافتاً إلى أن السعودية تعتبر من أقل الدول التي تحدث بها حالات تسمم.

وتابع: «الدروس المستفادة من هذه الواقعة كانت كبيرة جداً في جانب التتبع، فأصبح لدينا مشروع للمتابعة اللحظية لوسائل التنقل ومراقبة درجات الحرارة والرطوبة لمنع تكرار الواقعة، وتمت مراجعة بعض المواصفات بما في ذلك نقل الأغذية حتى للمنازل، وتشديد الإجراءات على المصانع».