التقى محافظ الحرث محمد بن سلطان بن هجاج، اليوم (الثلاثاء)، مفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبه، ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن علي حمدي، بحضور عدد من رؤساء المراكز والمشايخ ومديري الجهات الحكومية.

وقدم مدير عام فرع الرئاسة شرحا مفصلا عن مبادرة «اللحمة الوطنية دين ومسؤولية»، التي ينفذها الفرع في محافظات المنطقة وعدد من الجهات الحكومية، بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان، ومتابعة من سماحة مفتي عام المملكة ونائبه.

بعد ذلك ألقى مفوض الإفتاء كلمة أوضح فيها أهمية التلاحم بين ولاة أمرنا وكافة أفراد الشعب، وأهمية الطاعة في المعروف، والتعاون مع كافة الجهات في محاربة كل ما يهدد مقدرات الوطن، والتصدي للمخدرات بشتى أنواعها. كما وجه فضيلته عددا من الوصايا للحضور حثهم فيها على التعاون والتكاتف والتكامل وتحمّل الأمانة، كل فيما يخصه.