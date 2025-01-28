استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري، اليوم الثلاثاء، مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور حسن بن محمد العلكمي في مقر فرع الهيئة.

جاءت هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع المسعف المدرسي، الذي يتضمن إعداد مدربين من الكادر التعليمي، إضافة إلى المسار الثاني الخاص بتدريب المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، الذي يستهدف 2,880 معلماً خلال ثلاثة أشهر. وأوضح محمد العسيري أن المشروع يهدف إلى تعزيز جودة الخدمة الإسعافية الطارئة، ونشر الثقافة الطبية بين الكوادر التعليمية والإدارية، من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بما يرفع من جاهزيتهم للتصرف لحين وصول الفرق الإسعافية.

وتخلل الزيارة جولة في مركز القيادة والتحكم التابع لفرع الهيئة، إذ استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول أنظمة الاتصالات وبرامج العمليات المستخدمة، وآلية استقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية ومتابعتها حتى تقديم الخدمة الطبية ونقل الحالات إلى المستشفيات، كما تم استعراض أساليب التواصل مع المستشفيات؛ لضمان استقبال الحالات الإسعافية بأسرع وقت ممكن.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وبحث الاستراتيجيات لتعزيز العمل في مجالات ذات الصلة بما يخدم أهداف الطرفين في تطوير الخدمة الإسعافية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية في التعامل مع الطوارئ.

وفي ختام الزيارة أعرب العسيري عن شكره وتقديره للدكتور العلكمي على حرصه على تعزيز الشراكة بين الجهتين، فيما أبدى مدير التعليم بنجران سعادته بالمستوى التقني المتقدم الذي وصلت إليه الهيئة، مؤكداً أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.