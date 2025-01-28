أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن السعودية لا تتجه نحو حظر بيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية، كما فعلت بعض الدول مثل بلجيكا.

وأشار الجضعي، خلال لقائه في برنامج «في الصورة»، عبر قناة «روتانا خليجية»، إلى أن السجائر الإلكترونية تخضع لتنظيمات تختلف من بلد إلى آخر، موضحًا أنها ليست أقل ضرراً مقارنة بالسجائر التقليدية.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال تعاملها مع منتجات التبغ إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين، كما تعمل الهيئة على ضمان التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، إلى جانب مراقبة أي مخالفات قد تحدث.

وأوضح الجضعي أن السياسة الحالية تهدف إلى إعطاء المدخن فرصة لينتقل إلى بدائل التبغ أو منتجات النيكوتين، حيث إنه أفضل طريق للإقلاع عن التدخين، بدلًا من فرض حظر شامل على منتجات التبغ.