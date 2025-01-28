انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الثلاثاء)، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ (الأربعاء) الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



وأصدر الديوان الملكي اليوم بياناً بوفاته.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.