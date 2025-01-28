أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا من منتج روست لحم بقري للعلامة التجارية (Arrowhead)، «بلد المنشأ الإمارات العربية المتحدة»، ومعبأ في عبوات بأوزان (2 إلى 3 كجم)، ويحمل تاريخ إنتاج 02 / 12 / 2024، وتاريخ انتهاء 01 / 04 / 2025، ورقم تشغيلة (B09M24NW).

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث بعض الكميات ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes) التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وأوصت «الهيئة» المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة.

وأشارت إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، ويمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالغذاء من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة عبر (19999).