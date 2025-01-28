طرحت وزارة البلديات، للاستطلاع، مشروع اشتراطات المطاعم الفاخرة أبرزها توفير قواعد محددة لزي الزائر عند دخوله المطعم بما لا يخالف الأنظمة والقرارات. وعدت الوزارة الشرط إسهاماً في الاتساق والاحترافية للمظهر العام للمطعم. وحدد المشروع معايير التصنيف والخدمة المتكاملة للزائر أثناء جلوسه على الطاولة، وتبدأ الخدمة من لحظة أخذ الطلب وتقديم الطعام والمشروبات وسكبها في الأواني المخصصة للزائر لتنتهي بعملية الدفع على الطاولة. وتمنع الاشتراطات توفير صندوق محاسبة ودفع ظاهر للعملاء، ولا يتم تخصيص موظف يتوجه له الزائر لدفع الفواتير، ويتم الدفع على الطاولة. ويهدف المشروع لتوفير تجربة انسيابية وأقل تشتيتاً للزائر، ما يجعله يركز على الخدمة والمنتجات المقدمة دون الانشغال بموقع الدفع أو الصندوق.ومن معايير المطاعم الفاخرة، تقديم تجربة ترحيب متكاملة وسلسة للزوار، تبدأ من استقبالهم عند مدخل المطعم حتى توجيههم إلى طاولاتهم المخصصة، والاهتمام بالتفاصيل مثل تقديم التحية، والتحقق من الحجوزات، ومرافقة الضيوف إلى أماكن جلوسهم، ووضع متعلقاتهم الشخصية في أماكن مخصصة مثل المعاطف والحقائب. ومن المعايير أيضاً، تخصيص خدمة صف السيارات للزوار وإحضارها لهم عند الرغبة بالمغادرة، ويهدف المعيار لتحسين تجربة الزائر عند الوصول إلى المطعم وتلافي السير من الموقف إلى الوجهة. وشدد المشروع المقترح على توفير نظام حجز رقمي وقناة للشكوى وذلك لتجويد التجربة، وتحسينها ومعالجة الملاحظات والشكاوى، ولا يقدم المطعم الفاخر خدمة طلبات السيارات، إذ تعتمد المطاعم الفاخرة بشكل أساسي على مبدأ «التجربة»، ولا يتحقق ذلك عبر خدمة طلبات السيارات.وحظرت معايير المطاعم الفاخرة، إيجاد أكثر من فرع للعلامة التجارية الواحدة في المدينة بحد أقصى، إذ إن تعدد الفروع يؤثر على جودة الخدمة والمنافسة العادلة مع المطاعم الأخرى، ويستثنى من ذلك الفروع الموسمية المؤقتة. ومن المعايير توفير منطقة مخصصة لتسليم طلبات التطبيقات غير مرئية للزوار سواء عند الدخول أو داخل المطعم لضمان سلاسة عملية التسليم دون التأثير على تجربة الزائر عند دخوله المطعم أو أثناء تجربته.وشددت الاشتراطات على توفير أخصائي صحة وسلامة غذاء للتأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الغذائية في الأطباق وتوفير حامل للحقائب ودولاب تعليق المعاطف والملابس، ويهدف المعيار لراحة الزوار وتحسين تجربتهم وتجنب وجود فوضى مقلقة في منطقة الجلوس.أكدت المعايير على توفير نظام صوتي بكفاءة عالية، ويشمل مكبرات الصوت، والمضخمات، ووحدات التحكم، وأجهزة الإدخال، ويراعى مع ذلك إخفاء الأسلاك الكهربائية والموصلات.ومن المعايير أيضاً، توفير قائمة طعام تحتوي على الأقل ثلاثة أقسام: المقبلات، الأطباق الرئيسية، والحلويات بإجمالي 5 أصناف كحد أدنى، وذلك لتوفير خيارات للزوار تلبي أذواقهم، وعدم الاكتفاء بأصناف محددة أقل من ذلك.ونصت الاشتراطات، على توفير ركن إعداد المشروبات بشكل مرئي للزوار، مما يتيح لهم مشاهدة عملية التحضير مع توفير منطقة مخصصة للعاملين لقضاء فترات الراحة الخاصة بهم، لتلافي وجودهم بين الزوار خلال فترات الاستراحة.