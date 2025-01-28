نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، في مقر كلية الملك فيصل الجوية، حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية.وكان في استقباله، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي محمد الحماد.وألقى قائد كلية الملك فيصل المكلف، كلمة رحَّب فيها بنائب وزير الدفاع في حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية بعد إتمام مسيرتهم الدراسية والتدريبية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيراً إلى أن من بين الخريجين البالغ عددهم 181 خريجاً أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية.ثم ألقى الخريج محمد عبدالله آل مشافي، كلمة الخريجين، عبَّر فيها عن شكرهم لرعاية نائب وزير الدفاع حفل تخريجهم، بعد ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم رددوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرَّم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين.