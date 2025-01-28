باركت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في إيطاليا، خطوات زيارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للسعودية، وقالت إنها تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين روما والرياض.تناولت صحيفة «لا ريبوبليكا»، واحدة من أكبر الصحف الإيطالية، تفاصيل اللقاء، مشيرةً إلى أن لقاء ولي العهد السعودي مع رئيسة الوزراء وتناول الشاي في الصحراء يمثل بداية عصر جديد. وكشفت الصحيفة، التي تصدر من روما، أن الشركات الإيطالية ستوقع أولى اتفاقياتها في السعودية، التي خصصت لها رئيسة الوزراء قيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. وتعتبر الاتفاقيات إطارية عامة، ما يعني أنها تمهد الطريق لاستثمارات مستقبلية كبيرة.وفي تقريرها، أبدت صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، وهي صحيفة يومية إيطالية رائدة، تفاؤلها بشأن انطلاقة جديدة في العلاقات الإيطالية السعودية.وقالت: «اليوم تبدأ مرحلة جديدة تماماً، عصر جديد من علاقاتنا، وتصبح شراكتنا شيئاً مختلفاً، استراتيجياً». وأكدت، أن التعاون بين الدولتين، لن يقتصر على الأعمال فقط، بل سيتناول قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي والتعاون السياسي في البحر الأبيض المتوسط.وأشارت الصحيفة، إلى أن اجتماع ميلوني، مع ولي العهد السعودي، تناول جميع النقاط الرئيسية في جدول أعمال معقد، بما في ذلك إعادة إعمار غزة، واستقرار سورية، والبحث عن سلام دائم في أوكرانيا، إضافة إلى التوافقات المحتملة بين خطة ماتي لأفريقيا والقوة المالية للمملكة العربية السعودية.ووصفت الصحيفة الزيارة، بأنها تأكيد على العلاقة الثنائية بين روما والرياض، وتعزيز للشراكة الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يتبع هذه الزيارة تنظيم منتدى أعمال دوري بين شركات الدولتين، إذ ستبدأ الاتفاقيات الموقعة في العلا بتنفيذ المشاريع المشتركة.وأشارت الصحيفة، إلى أن وجود ولي العهد في خيمته بالموقع الأثري في العلا يُعتبر رمزاً للسعودية، إذ تُعقد الاتفاقات بين الحضارات الحديثة وحضارة تمتد لآلاف السنين.