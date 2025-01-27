أدى ضيوف الدفعة الثالثة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام ١٤٤٦هـ، اليوم، مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج.

وأكد المستضافون، أن البرنامج يجسد رسالة وعناية حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء.

وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم الخدمات المتكاملة والتسهيلات لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من البرنامج تضم 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 18 دولة من قارة أفريقيا، حيث أعدت اللجان العاملة برنامجاً دينياً وثقافياً للمستضافين خلال إقامتهم في مكة المكرمة تشمل زيارة معرض الوحي، ومصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، إلى جانب برامج علمية وثقافية متنوعة.