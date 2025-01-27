اختتمت جمعية «فلك» لعلوم وأبحاث الفضاء برنامج «فلك البحثي» بنسخته الأولى بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي. البرنامج أسسته وقادته إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بقسم الفيزياء بكلية العلوم الطالبة لانا العباسي، وهو أول برنامج إرشادي لأبحاث الفضاء بالمملكة.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن أفضل العروض البحثية، ونجحت هذه المبادرة الرائدة في ربط مجموعة متميزة من طلبة المدارس بالمملكة مع خبراء ومختصين بمجال الفضاء على المستوى الوطني والدولي للعمل على أبحاث علمية متقدمة وذات قيمة علمية مضافة.

وفي فترة امتدت لخمسة أشهر، تمكن برنامج «فلك» البحثي من إنتاج 14 بحثاً علمياً متقدماً ضمن ثلاثة مسارات بحثية رئيسية، وهي علوم الفلك والفضاء، وتقنيات وأنظمة الفضاء، والطب والصحة في الفضاء.

وأوضحت مؤسس ومدير البرنامج لانا فهد العباسي، أن برنامج «فلك» البحثي حقق إنجازات رائدة فاقت توقعات فريق العمل عند بداية التخطيط للبرنامج، إذ حقق أعلى عدد من التقديمات المسجلة في تاريخ برامج «فلك» لعلوم وأبحاث الفضاء، كما تميز طلبة البرنامج بالمشاركة بأبحاثهم في مؤتمرات ومعارض بحثية رائدة.

وبينت العباسي أن هذه النجاحات للنسخة الأولى من البرنامج توضح أهمية دوره في تلبية الحاجة لتوفير بيئة حاضنة توفر الموارد البحثية والتوجيه والإرشاد للباحثين الشباب بمجال الفضاء من مراحل مبكرة.