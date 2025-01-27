التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بمقر المجلس في الرياض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في السويد جوليا كرونليد، خلال الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى المملكة، بحضور الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري.

ورحبت مساعد رئيس مجلس الشورى بجوليا كرونليد والوفد المرافق لها، مستعرضة العلاقات الثنائية بين السعودية والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة حرص مجلس الشورى على توثيق العلاقات البرلمانية مع البرلمان السويدي، بما يسهم في توسيع آفاق علاقات التفاهم والتعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت الدكتورة حنان الأحمدي خلال اللقاء إلى النجاحات التي حققتها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تحقق من مستهدفات في جميع المجالات، والفرص التي تقدمها برامج الرؤية، في ظل ما تشهده من حراك تنموي فاعل في جميع المجالات.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى؛ رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز المهنا، ورئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة ريمة اليحيا، ونائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري، واللواء منصور التركي، والدكتورة ابتسام الجبير، والدكتورة عهود الشهيل، والدكتورة لطيفة العبدالكريم.