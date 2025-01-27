أطلقت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم (الإثنين)، برنامج مبادرة «مراس» الذي يهدف إلى تحسين الممارسات القيادية لمديري ومديرات المدارس وتمكينهم من قيادة عمليات تقويم التحصيل المعرفي والمهاري.

ويأتي البرنامج ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، وبدأ حفل التدشين بعرض مرئي تعريفي، تناول أهداف المبادرة ومتطلباتها وممكناتها وآليات التقويم.

وأوضحت اللهيبي في كلمتها أن مشروع تمكين المدارس يمثل أحد أهم مشاريع التحول التي تقودها وزارة التعليم، إيمانًا بأن المدرسة هي نواة العمل التعليمي والركيزة الأساسية التي تبدأ وتنتهي إليها كل عمليات التطوير والتحسين، حيث تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لرحلة الطالب عبر مراحل التعليم العام.

وأشارت إلى أن مبادرة «مراس» تسعى إلى تمكين مديري ومديرات المدارس من قيادة عمليات تقويم التحصيل الدراسي والمهاري، بما يدعم جهود تحسين نواتج التعلم وتجويد مخرجات التعليم.

وشهد اليوم الأول لبدء المبادرة استعراض محور «التحصيل الدراسي: المتطلبات والممكنات»، الذي تضمن مناقشة 3 نقاط رئيسية شملت الوعي بالتحصيل الدراسي وتخطيط التحصيل الدراسي ومتابعة وتقويم التحصيل الدراسي.

وتُستكمل فعاليات المبادرة غدًا (الثلاثاء) باستعراض محور «قوة البيانات في دعم التحصيل الدراسي»، حيث ستتم مناقشة بناء قاعدة بيانات دقيقة، قراءة البيانات وتحليلها، وفهم الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة القرارات.

وتُختتم أعمال التدشين بعد غدٍ (الأربعاء) بمحور «تقويم التعليم»، الذي يسلط الضوء على مفاهيم وأسس تقويم التعليم، وأدوات ومهارات استثمار التقويم المدرسي، وآليات تفعيل تقويمات التعلم بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي، إلى جانب عرض خطة «مراس» لتحسين مخرجات التعليم.