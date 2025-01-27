استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم في الإمارة، وكلاء الإمارة ومديري العموم والإدارات، الذين جاؤوا لتقديم التهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد فترة خدمة سموه أميراً للمنطقة لأربع سنوات.

حضر هذا الاستقبال نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة المكلف علي بن سالم آل عامر.

وعبر سموه خلال اللقاء عن شكره وتقديره لمنسوبي الإمارة على مشاعرهم الطيبة، داعياً الله أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار. وتخلل الاحتفال قص سموه لــ«تورتة» احتفالية، مما أضاف لمسة من البهجة والسرور إلى أجواء المناسبة.