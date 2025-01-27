طرحت وزارة البلديات للاستطلاع مشروع اشتراطات المطاعم الفاخرة أبرزها توفير قواعد محددة لزي الزائر بما لا يخالف الأنظمة والقرارات، وقواعد متكاملة للخدمة أثناء جلوس الزائر على الطاولة، تبدأ من لحظة أخذ الطلب وتقديم الطعام والمشروبات لتنتهي بعملية الدفع على الطاولة، وتمنع المعايير توفير صندوق محاسبة وعدم تخصيص موظف يتوجه له الزائر لدفع الفواتير، ويتم الدفع على الطاولة. ومن المعايير تقديم تجربة ترحيب متكاملة تبدأ من استقبال الزائر حتى توجيهه إلى الطاولة، والاهتمام بالتفاصيل مثل تقديم التحية ووضع متعلقات الزائر الشخصية في أماكن مخصصة.ومن معايير المطاعم الفاخرة تخصيص خدمة صف السيارات للزوار وإحضارها لهم عند الرغبة بالمغادرة، ولا يقدم المطعم الفاخر خدمة طلبات السيارات.وشددت المعايير على توفير أخصائي صحة وسلامة غذاء للتأكد من سلامة الأطعمة وتوفير نظام صوتي بكفاءة عالية. ومن المعايير أيضا توفير قائمة طعام تحتوي على الأقل ثلاثة أقسام: المقبلات، الأطباق الرئيسية، والحلويات.