بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات التقديم على الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج في 13 دولة، وسيستمر حتى السادس من شهر فبراير القادم.

وبينت الوزارة أن الإيفاد لدولة باكستان في تخصصي التربية الإسلامية والكيمياء، وفي إندونيسيا الرياضيات، وفي الجزائر الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وفي الصين تايوان اللغة العربية، وفي الصين الأحياء واللغة الإنجليزية، وفي المالديف اللغة عربية، وفي أستراليا اللغة العربية، وفي ماليزيا اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وفي البحرين اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والكيمياء والفيزياء، وفي غانا اللغة العربية.

واشترطت الوزارة أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية، وأن يكون لائقا صحيا، واجتياز تقييم التجانس الثقافي، وألا تقل خدمة المرشح في التعليم عن 6 أعوام دراسية (ألا يكون اعتذر عن الإيفاد للتدريس بعد صدور قرار إيفاده)، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علميًا لا يقل عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص الذي سيوفد له، وأن تكون لديه رخصة مهنية سارية المفعول على مستوى معلم متقدم أو معلم خبير، وألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 96 درجة في الأعوام الثلاثة الأخيرة (متتالية)، وأن يكون على رأس العمل معلماً في التخصص المرشح للإيفاد له حسب التخصصات الواردة في جدول الاحتياج، وألا يكون على ملاك التربية الخاصة، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عامًا ولا يزيد على 55 عاما (يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 14 صفر 1446هـ)، وألا يكون المرشح قد سبق له الإيفاد الداخلي، أو الابتعاث الخارجي للدراسة في آخر ثلاث سنوات دراسية، ولم يسبق له العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم.