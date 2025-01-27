أقامت الكلية التقنية بالطائف، صباح اليوم، ملتقى توظيف مع إحدى الشركات الكبيرة وذلك لتوفير ٣٠٠ فرصة وظيفية مباشرة.

وأكد عميد الكلية خالد بن سعيد الغامدي، أن لقاء التوظيف يستهدف خريجي الكليات التقنية بحسب التخصصات التقنية المطلوبة، والتي تمد سوق العمل بتخصصات نوعية، تسهم في بناء الوطن، بأيدي شباب يتسلحون بالعلم والمعرفة، وتدريب بأعلى معايير الجودة.

من جانبه أكد رئيس قسم التنسيق الوظيفي بالكلية المهندس سلطان بن عيضه القصير، أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكلية وقطاع الأعمال وتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع الشركاء من قطاعات الأعمال كافة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.