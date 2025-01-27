زارت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، اليوم، منطقة «الحِجِر» التاريخية بمحافظة العُلا، يرافقها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي «الوزير المرافق»، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والإيطالي.

وشملت الزيارة لمنطقة «الحِجِر» التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة «يونسكو»، أبرز المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية مثل: قصر الفريد، وغيره من المواقع التي يعود تاريخها لآلاف السنين.