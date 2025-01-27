كشفت الهيئة العامة للأوقاف، اعتمادها تقسيم الأوقاف إلى 3 أقسام تضم الأوقاف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وأقرت جدول الجزاءات والمخالفات للائحة تنظيم أعمال النظارة لدعم الشفافية والحوكمة والتنمية المستدامة، وحددت الهيئة جدول المخالفات، ومنها شرط الواقفبالصرف لغير المستفيدين من عوائد الوقف، ويتم إنذاره كتابياً في المرة الأولى وعزله بعد إشعاره بالمخالفة دون تجاوبه في المعالجة.ومن المخالفات، شرط الواقف بالصرف على الموقوف عليهم بأقل مما ورد في وثيقة الوقف، ومخالفة شرط الواقف في مصارف الوقف، ويتم إنذاره في المرة الأولى، وغرامة 10 آلاف ريال في المرة الثانية في الأوقاف الكبيرة، و5 آلاف في الأوقاف المتوسطة، و2500 ريال للأوقاف الصغيرة، وعزله عند ارتكابها للمرة الثالثة في المستويات كافة.ومن المخالفات، مخالفة شرط الواقف في غير الحالات التي تقتضيها مصلحة الوقف ودون موافقة الجهة المختصة، ويتم إنذاره كتابياً في المرة الأولى بالأوقاف الكبيرة ومبلغ 10 آلاف ريال عند ارتكاب المخالفة الثانية و20 الف عند المخالفة الثالثة.وفي الأوقاف المتوسطة، يتم إنذاره في المرة الأولى، وغرامة 5 آلاف عند الثانية، وحددت غرامة 10 آلاف ريال في المرة الثالثة، و في الأوقاف الصغيرة يتم إنذاره في المرة الأولى، وغرامة 2500 عند الثانية، و حددت غرامة 5 آلاف ريال في المرة الثالثة.وفي مخالفات ثبوت ارتكاب أي جريمة تتعلق بجمع التبرعات عبر الوقف، أو ثبوت ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف، يتم الاكتفاء بعزل الناظر دون غرامات،وفي مخالفة جراء تصرفات صورية باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة في الأوقاف الكبيرة يتم عند مخالفة الناظر للمرة الأولى غرامة 100 ألف ريال وعزله عند المخالفة الثانية، فيما تم تحديد غرامة مالية 60 ألف ريال عند المخالفة في الأوقاف المتوسطة، وعزلة عند المخالفة الثانية، أما في الأوقاف الصغيرة فيتم تغريمه عند المخالفة الأولى 20 ألف ريال وعزله عند المرة الثانية.ومن المخالفات المرصودة في لائحة تنظيم أعمال النظارة، تقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف، أو استغلال الوقف لتحقيق منفعة شخصية، أو مصالح لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، بشكل مباشر أو غير مباشرة، وغرامتها في الأوقاف الكبيرة بالمرة الأولى 50 ألف ريال، وفي الثانية 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 200 ألف ريال. فيما جاءت الغرامات في الأوقاف المتوسطة 20 ألف ريال عند المرة الأولى، و50 ألف ريال عند المرة الثانية، و100 ألف ريال عند المرة الثالثة، وفي الأوقاف الكبيرة يتم مخالفته عند المرة الأولى 15 ألف ريال، وفي المرة الثانية 30 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 60 ألف ريال.