حذّرت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات الأقل من سن 13 عاماً من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر إذا كان العمر أقل من 18 عاماً.وبينت الوزارة، في دليل إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعليم العام، أنه يتعين عند استخدام المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية ذكر المصدر، والالتزام بكتابة المراجع وفقاً لنظام التوثيق الذي يوصي به المعلم للحفاظ على النزاهة الأكاديمية والالتزام بالسياسة الوطنية للملكية الفكرية مع التحقق دائماً من المخرجات وتقويمها وخلوها من النتائج التي قد تحتوي على تحيزات تاريخية أو اجتماعية أو قبلية أو دينية والمعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة أو المضللة أو القديمة بناءً على الأنماط التي تعلمها الذكاء الاصطناعي من البيانات التي قد تحوي أخطاء أو معلومات قديمة. وحثت الوزارة، على تجنب استخدام أدوات الذكاء للبحث عن معلومات دينية مثل: آيات القرآن الكريم، أو الأحاديث النبوية، أو المحتويات ذات الصلة؛ لأنها قد تقدم معلومات محرفة أو غير صحيحة، ويتعين الرجوع إلى مصادر موثوقة ومعتمدة.وأشارت إلى عدم استخدام أدوات الذكاء للتنمر الإلكتروني على الزملاء أو المعلمين والمعلمات، أو موظفي المدرسة أو أي شخص آخر من خلال إنشاء أو مشاركة محتوى ضار أو مضلل أو مسيء.