نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف في مقر كلية الملك فيصل الجوية، اليوم، حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.

وفور وصول نائب وزير الدفاع، عُزِف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف كلمة بهذه المناسبة، رحَّب فيها بنائب وزير الدفاع في حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية بعد إتمام مسيرتهم الدراسية والتدريبية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيراً إلى أن من بين الخريجين البالغ عددهم 181 خريجاً أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية.

ثم ألقى الخريج محمد بن عبدالله آل مشافي كلمة الخريجين، عبَّر فيها عن شكرهم لرعاية نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم رددوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرَّم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين. واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي والتقاط صورة تذكارية مع الخريجين.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، والمستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأولياء أمور الخريجين.