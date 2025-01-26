بحضور أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، دشّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي معرض المصحف الشريف المصاحب لموسم «شتاء جازان 2025» في أحد المجمعات التجارية.

ويأتي المعرض الذي تنظمه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمؤتمرات والمعارض، بهدف إبراز جهود المملكة في طباعة المصحف الشريف ونشره لدول العالم كافة، كما يبرز جهود الوزارة في العناية بكتاب الله واهتمام الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كما يستعرض الوسائل والتقنيات الحديثة الخاصة بخدمة القرآن الكريم ومراحل طباعته وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجتمع.

الجدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار في تمام الرابعة عصراً ويستمر إلى التاسعة مساء ولمدة سبعة أيام، وتدعو الجهة المنظمة جميع أطياف المجتمع لزيارة المعرض والاستفادة مما يقدم لمرتاديه.