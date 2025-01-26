وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتسمية إحدى القاعات في غرفة منطقة القصيم باسم رجل الأعمال إبراهيم الزويد -رحمه الله-، تقديرًا لعطاءاته الوطنية والخيرية، ولما قدمه من أعمال بارزة أسهمت في خدمة المجتمع على مستوى المنطقة والمملكة.

وأكد الأمير الدكتور فيصل أن الفقيد الزويد -رحمه الله-، كان نموذجًا مشرفًا لرجل الأعمال الذي كان له دور كبير ومؤثر في المبادرات الإنسانية، وله بصمات واضحة في دعم العديد من الخدمات التنموية، ومشاركته الفاعلة في العديد من المشاريع الوطنية والمجتمعية التي تركت أثرًا إيجابيًا مستدامًا.

من جانبها، أعربت أسرة الزويد عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة، مؤكدين أن هذا التوجيه يعكس مدى التقدير والوفاء الذي توليه القيادة لأبناء الوطن الذين قدموا أعمالًا خيّرة ومبادرات وطنية.