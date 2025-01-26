كرّمت جامعة فطاني الإسلامية في مملكة تايلاند، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بدرع «الشخصية الإسلامية المؤثرة عالميًا»، في خطوة تعكس تقديرًا دوليًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام ونشر قيم التسامح والاعتدال.

جاء هذا التكريم خلال مراسم الحفل الختامي لمؤتمر آسيان الثالث، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مملكة تايلاند، بمشاركة وزراء ومفتين وقيادات دينية بارزة من دول رابطة جنوب شرق آسيا.

وأشادت جامعة فطاني، بجهود الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرائدة في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ودوره البارز في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، والتصدي للتطرف والغلو.