تعيد الصقور غداً الحياة لسوق عكاظ، المغلق منذ 2019، لتشهد جنباته انطلاقة بطولة كأس الطائف الأولى من نوعها في موطن الشعر الأول (سوق عكاظ) بمشاركة نحو 300 صقار تقريباً.

ولطالما أخذت هذه الصقور حيّزاً كبيراً من اهتمام الشعراء، وكتبت فيها العديد من عيون الشعر وصفاً وتشبيهاً لرمزيتها في القوة والتعالي والشجاعة والإقدام، حيث تنطلق غدًا (الإثنين) بطولة كأس الطائف للصقور، تحت رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، في سوق عكاظ التاريخي، وتستمر فعاليات البطولة على مدار خمسة أيام، من 27 إلى 31 يناير.

وتصاحب البطولة مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية، تشمل إقامة معارض، أمسيات شعرية، ندوات حوارية، وورش عمل مبتكرة، مما يوفر للزوار تجربة فريدة تمزج بين المتعة والتعلم، وتعزز من ارتباطهم بهذا التراث الأصيل.

هذا وتعتبر الصقارة من أقدم الرياضات التقليدية في الجزيرة العربية، وهي موروث ممتد عبر التاريخ وتناقلته الأجيال، وتغنّى بها الشعراء في قصائدهم فخراً واعتزازاً بها، ومنهم الشاعر محمد السديري في قصيدته المشهورة:

طير السعد من كفه الدم شلال

بالمخلب الساطي عطيب المضاريب

ولا يغرّك بالرخم كبر الأزوال

وكبر النسور المهدفات المحاديب

وقال الشاعر بدر الحويفي:

لو كل رجلٍ ينقل الطير صقار

كان الصقاره ما تغير سنعها

بينما الشاعر صالح الزيد قال:

يا حلو صف الريش والموس بتلاه

بالطير يتيه ناظره بالتفاكير

نادر بوصفه ما تعدد مزاياه

من ضلع فارس ما تهجن من الجير

وجت سالفه للطير يا حلو طرياه

وشدوا على التدريب من غير تقصير

لا لاح بالمواح للطير ثم جاه

استاسع الخاطر على أول تباشير

ودايم على كفه يدارا مداراه

من خوف لا ريشه يجي فيه تكسير

يمسح على وجهه وصدره بيمناه

تدليل ورع ما بلغ خمس صغير

عشقه تعدا عشق عنتر وليلاه

وحبه تعدا حب بيض الغنادير

وكتب نايف صقر:

يا طير يا اللي جناحينك عراض وعظمك جلال

وعيونك حداد ويدينك خناجر يا اشقر الريش

كم لك تصيد الحباري والقطا بيّن وختال

ومن علم ايديك تبطش لا طواك الجوع وتعيش