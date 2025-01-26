التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من الدعاة والأئمة والخطباء من خريجي الجامعات السعودية بدول آسيان المشاركين في أعمال المؤتمر بمملكة تايلند، وذلك خلال زيارته الرسمية لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر آسيان الثالث «خير أمة»، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة التايلندية بانكوك.

ونوه آل الشيخ في بداية اللقاء بالدعم الذي تتلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة لتحقق رسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتنفيذ البرامج والأنشطة وإقامة المؤتمرات والندوات وغيرها الكثير من المناشط التي تعزز قيم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة في مختلف دول العالم.

وأكد عظم مهمة الدعوة إلى الله التي هي مهمة الرسل والأنبياء عليهم السلام، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الداعية ملتزمًا بالمنهج الإسلامي الصحيح الذي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان خطورة الأعمال التي تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأهمية توجيههم للناس ونصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة.