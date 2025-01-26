استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المخيم الشتوي في العلا، اليوم دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وقد صافحت دولة رئيسة الوزراء فور وصولها مستقبليها من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، فيما صافح ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي الإيطالي، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيسة الوزراء في زيارتها للمملكة، فيما أعربت دولتها عن سعادتها بزيارة المملكة ولقائها ولي العهد.

وخلال جلستهما في «بيت الشعر» اطلعت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب اللقاء وقع ولي العهد ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية على اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

فيما حضر من الجانب الإيطالي السفير لدى المملكة كارلو بالدوتشي، والمستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء السفير فابريتسيو ساجو، والمستشار العسكري لرئيسة الوزراء الجنرال فرانكو فيديريتشي، ومديرة السكرتارية الخاصة لرئيسة الوزراء الدكتورة باترتسيا سكوريتي، ورئيس المكتب الصحفي لرئيسة الوزراء الدكتور فابريتسيو الفانو، ورئيس المراسم الخاصة لرئيسة الوزراء المحامي فرانشيسكو بياتزا، وعدد من كبار المسؤولين.