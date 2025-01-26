أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، اليوم، حملة «طرق مميزة آمنة» في نسختها الخامسة، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات المعنية، إذ تهدف لمسح وتقييم كافة شبكة الطرق خارج النطاق العمراني خلال 5 أيام متواصلة.

ويُشارك في الحملة أكثر من 620 عضواً من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية وطلاب الجامعات ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، موزعين على 62 فريقاً في مختلف مناطق المملكة، إذ تستمر الحملة خمسة أيام حتى 26 يناير الجاري. يتم من خلالها رصد كافة الملاحظات على الطرق، من بينها الحفر والتشققات، إضافةً إلى التشوه البصري، وضعف شبكة الاتصالات، وكافة الملاحظات التي تؤثر على مستوى خدمات مستخدمي الطرق.

كما أطلق الجاسر تقنية جديدة لقياس عاكسية لوحات الطرق، التي تتميز بقدرتها العالية على تقييم جودة وفعالية اللوحات من حيث الوضوح، مما يسهم في تحسين الرؤية والسلامة على الطرق، خصوصاً خلال الليل أو في ظروف الطقس السيئة، إذ تعتمد التقنية على استخدام أجهزة متخصصة لقياس مقدار الضوء المنعكس، مما يساعد على تحديد الحاجة إلى صيانة أو استبدال هذه اللوحات لضمان وضوح الإشارات المرورية لمستخدمي الطرق.

وتهدف الحملة إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة، وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة خارج النطاق العمراني البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كلم، إضافة إلى الحفاظ على استدامة البنية التحتية، وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالميّاً في ترابط شبكة الطرق، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الأربع السابقة من الحملة التي كانت دافعاً رئيسياً لإطلاق النسخة الحالية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحديث خرائط البيانات الرقمية لأصول البنية التحتية للشبكات الطرقية، ودعم عمليات المعالجة وتسهيل حركة التنقل، وتطوير المشهد البصري، وتحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.

ورصدت الحملة في الأعوام السابقة أكثر من 85 ألف ملاحظة على شبكة الطرق، إذ تم تسجيل هذه الملاحظات بشكل دقيق، وتمّت معالجة أكثر من 92% منها. وتنوعت الملاحظات لتشمل الحفر والتشققات وزحف الرمال، وتم رصدها باستخدام تقنيات متقدمة كأكبر أسطول للمسح والتقييم في العالم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والدرون، إضافة إلى تقنية قياس الدهانات الأرضية، مما ساهم بشكل كبير في رفع الجودة والكفاءة، وخفض نسبة الوفيات، وتعزيز السلامة على الطرق، مما يعكس التزام الهيئة العامة للطرق بتحسين البنية التحتية وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

من جانبها دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطرق كافة للمشاركة في الحملة من خلال مركز الاتصال 938 سواءً من خلال التطبيق أو الاتصال أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أهمية دور مستخدمي الطرق الحيوي والمهم في رصد الملاحظات والمساهمة في الارتقاء بشبكة الطرق التي تعد أحد أهم الأصول الوطنية التي يجب الحفاظ عليها.

يذكر أن عمليات المسح والتقييم مستمرة بشكل دوري، وما يميز هذه الحملة هو عملية المسح خلال فترة محددة وبمشاركة مجتمعية واسعة، وكان لهذه الحملة العديد من الإسهامات على شبكة الطرق والارتقاء بجودتها، إذ ارتفعت المملكة، أخيراً، للمركز الرابع في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين، وخفضت الوفيات على الطرق أكثر من 50% بالشراكة مع أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.