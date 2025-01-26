أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية. وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من توطين هذه المهن إلى الإنسان أولًا في مهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ونصت قرارات رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من 23/07/2025م، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وأنشطة الصيدليات في المنشآت الصحية الأخرى إلى 65%. وأشارت القرارات إلى رفع الحد الأدنى للأجر للاحتساب في مهن الصيدلة، كما تم رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان وذلك على مرحلتين الأولى اعتبارًا من 23/07/2025م إلى 45%، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد عام من إصدار القرار بنسبة تصل إلى 55%. ويشترط في مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين أو أكثر من طب الأسنان، إضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى للأجر للاحتساب في نسب التوطين إلى 9000 ريال.

وأضافت الموارد البشرية بأنه تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسب توطين المهن المحاسبية وذلك على خمس مراحل تدريجية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 22/10/2025م، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.

وتضمنت القرارات رفع نسب توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من 23/07/2025م، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 10 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.

يُذكر أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 واستراتيجيتها في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.