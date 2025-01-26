طرحت وزارة البلديات، مشروعاً مقترحاً لاشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل، وصنفت الاشتراطات الورش إلى الأنشطة الرئيسية: الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وتكييف وسائل النقل.
وتضم الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية إصلاح محركات وماكينات وجيرات ودفرنسات المركبات وتجهيزها لكبار السن والمعاقين ومعالجة صدئها وخراطة أجزائها، وسمكرة ودهان المركبات، ورش سمكرة وطلاء وتلميع ودهان المركبات.
وتضمنت خدمة الإطارات والبيع بالجملة والتجزئة لإطارات المركبات وتوابعها وصيانتها وإصلاحها وتبديلها، وإصلاحات أخرى للمركبات مثل تغيير الزيوت، إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، إصلاح عوادم المركبات، إصلاح مقاعد المركبات، إصلاح نظام التعليق الهوائي (الهيدروليك) للسيارات، إصلاح محاور وفرامل المركبات، إصلاح وتركيب زجاج المركبات وإكسسواراتها.
ومن الأنشطة الرئيسية لورش إصلاح وصيانة الدراجات النارية: تشتمل على إصلاح ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وعوادم وفرامل الدراجات، وإصلاح وتبديل الإطارات والترصيص، وسمكرة ودهان الدراجات، وتبديل الزيوت وفحص المركبات بالكمبيوتر وميزان السيارات.
وجاء تصنيف الأنشطة الرئيسية لمراكز خدمة وسائل السيارات كثاني التصنيفات وهي أنشطة تشحيم وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة للسيارات والدراجات النارية، كهرباء السيارات والدراجات النارية، وبيع وإصلاح الإطارات.
ومن تصنيفات الأنشطة الرئيسية لمراكز الصيانة المتخصصة أنشطة الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للسيارات، تشحيم وتغيير زيوت، تبديل فحمات الفرامل، ميزان السيارات، تركيب عزل حراري لزجاج السيارات، بيع وإصلاح إطارات، وإصلاح قطع السيارات، وبالإمكان إضافة نشاط سمكرة ودهان السيارات لمراكز الصيانة المتخصصة كنشاط فرعي شرط استيفاء المتطلبات الموجودة في هذه الاشتراطات.
وجاء رابع التصنيفات في الأنشطة الرئيسية للتجمعات التخصصية وتضم أنشطة فك وتركيب الإطارات، تغيير الزيوت، تغيير البطاريات، التنجيد والتلميع، الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، خدمات الزينة والتنجيد.
ووفق الاشتراطات، يجب أن يكون السقف للورش مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، و يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف. ويجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
وتضم الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية إصلاح محركات وماكينات وجيرات ودفرنسات المركبات وتجهيزها لكبار السن والمعاقين ومعالجة صدئها وخراطة أجزائها، وسمكرة ودهان المركبات، ورش سمكرة وطلاء وتلميع ودهان المركبات.
وتضمنت خدمة الإطارات والبيع بالجملة والتجزئة لإطارات المركبات وتوابعها وصيانتها وإصلاحها وتبديلها، وإصلاحات أخرى للمركبات مثل تغيير الزيوت، إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، إصلاح عوادم المركبات، إصلاح مقاعد المركبات، إصلاح نظام التعليق الهوائي (الهيدروليك) للسيارات، إصلاح محاور وفرامل المركبات، إصلاح وتركيب زجاج المركبات وإكسسواراتها.
ومن الأنشطة الرئيسية لورش إصلاح وصيانة الدراجات النارية: تشتمل على إصلاح ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وعوادم وفرامل الدراجات، وإصلاح وتبديل الإطارات والترصيص، وسمكرة ودهان الدراجات، وتبديل الزيوت وفحص المركبات بالكمبيوتر وميزان السيارات.
وجاء تصنيف الأنشطة الرئيسية لمراكز خدمة وسائل السيارات كثاني التصنيفات وهي أنشطة تشحيم وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة للسيارات والدراجات النارية، كهرباء السيارات والدراجات النارية، وبيع وإصلاح الإطارات.
ومن تصنيفات الأنشطة الرئيسية لمراكز الصيانة المتخصصة أنشطة الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للسيارات، تشحيم وتغيير زيوت، تبديل فحمات الفرامل، ميزان السيارات، تركيب عزل حراري لزجاج السيارات، بيع وإصلاح إطارات، وإصلاح قطع السيارات، وبالإمكان إضافة نشاط سمكرة ودهان السيارات لمراكز الصيانة المتخصصة كنشاط فرعي شرط استيفاء المتطلبات الموجودة في هذه الاشتراطات.
وجاء رابع التصنيفات في الأنشطة الرئيسية للتجمعات التخصصية وتضم أنشطة فك وتركيب الإطارات، تغيير الزيوت، تغيير البطاريات، التنجيد والتلميع، الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، خدمات الزينة والتنجيد.
ووفق الاشتراطات، يجب أن يكون السقف للورش مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، و يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف. ويجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.