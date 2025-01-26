طرحت وزارة البلديات، مشروعاً مقترحاً لاشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل، وصنفت الاشتراطات الورش إلى الأنشطة الرئيسية: الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وتكييف وسائل النقل.وتضم الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية إصلاح محركات وماكينات وجيرات ودفرنسات المركبات وتجهيزها لكبار السن والمعاقين ومعالجة صدئها وخراطة أجزائها، وسمكرة ودهان المركبات، ورش سمكرة وطلاء وتلميع ودهان المركبات.وتضمنت خدمة الإطارات والبيع بالجملة والتجزئة لإطارات المركبات وتوابعها وصيانتها وإصلاحها وتبديلها، وإصلاحات أخرى للمركبات مثل تغيير الزيوت، إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، إصلاح عوادم المركبات، إصلاح مقاعد المركبات، إصلاح نظام التعليق الهوائي (الهيدروليك) للسيارات، إصلاح محاور وفرامل المركبات، إصلاح وتركيب زجاج المركبات وإكسسواراتها.ومن الأنشطة الرئيسية لورش إصلاح وصيانة الدراجات النارية: تشتمل على إصلاح ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وعوادم وفرامل الدراجات، وإصلاح وتبديل الإطارات والترصيص، وسمكرة ودهان الدراجات، وتبديل الزيوت وفحص المركبات بالكمبيوتر وميزان السيارات.وجاء تصنيف الأنشطة الرئيسية لمراكز خدمة وسائل السيارات كثاني التصنيفات وهي أنشطة تشحيم وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة للسيارات والدراجات النارية، كهرباء السيارات والدراجات النارية، وبيع وإصلاح الإطارات.ومن تصنيفات الأنشطة الرئيسية لمراكز الصيانة المتخصصة أنشطة الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للسيارات، تشحيم وتغيير زيوت، تبديل فحمات الفرامل، ميزان السيارات، تركيب عزل حراري لزجاج السيارات، بيع وإصلاح إطارات، وإصلاح قطع السيارات، وبالإمكان إضافة نشاط سمكرة ودهان السيارات لمراكز الصيانة المتخصصة كنشاط فرعي شرط استيفاء المتطلبات الموجودة في هذه الاشتراطات.وجاء رابع التصنيفات في الأنشطة الرئيسية للتجمعات التخصصية وتضم أنشطة فك وتركيب الإطارات، تغيير الزيوت، تغيير البطاريات، التنجيد والتلميع، الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، خدمات الزينة والتنجيد.ووفق الاشتراطات، يجب أن يكون السقف للورش مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، و يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف. ويجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.