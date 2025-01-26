وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، أمس (السبت)، الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة الشعب السوري الشقيق، تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.وعبرت، أمس، منفذ جابر الحدودي للمملكة الأردنية الهاشمية، 54 شاحنة إغاثية جديدة، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي مقدمة للشعب السوري الشقيق، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى سورية، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.يذكر، أنه سبق أن وصلت إلى سورية 60 شاحنة ضمن الجسر الإغاثي السعودي البري، وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سورية، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.