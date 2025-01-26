تمثل الزيارات التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى لبنان وسورية، نقطة تحول رئيسية في إطار سياسة المملكة العربية السعودية، الرامية إلى دعم استقرار وتأمين عودة البلدين الشقيقين إلى الحضن العربي. فقد أسفرت هذه الزيارات عن نتائج إيجابية تعزز من موقف المملكة ودورها المؤثر في المنطقة، واعادة التوازن السياسي والاقتصادي للدولتين المتأثرتين بالأزمات.وأسفرت زيارة وزير الخارجية إلى لبنان، عن إشارات قوية لدعم السعودية للحكومة اللبنانية في جهودها لاستعادة الاستقرار. حيث استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الوزير السعودي بحفاوة، مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز الحوار وتأكيد الدعم العربي للبنان.وتعمل المملكة على المساعدات العاجلة، مما يشير إلى فتح قنوات التعاون مع لبنان في مجالات عدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وسيكون له أثر كبير على تحسين الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه اللبنانيون.وأظهرت زيارة الوزير السعودي، أهمية الدور السعودي في تعزيز العلاقات العربية، حيث تعتبر لبنان جزءاً من مسلسل التعاون العربي، فتوجه المملكة نحو استعادة وحدة الصف العربي من خلال الدبلوماسية النشطة يعد نجاحاً كبيراً في حل الأزمات والأوضاع المتردية.من خلال اللقاءات مع المسؤولين السوريين، استطاعت السعودية، أن تفتح آفاقاً جديدة للحوار السياسي، وإظهار دعمها لسيادة سورية واستقرارها كان له دور كبير في تحفيز الإدارة السورية نحو تحسين أدائها في التعامل مع الأزمات. وأكدت المملكة، على ضرورة دعم رفع العقوبات المفروضة على سورية كخطوة أولى نحو إعادة الإعمار. هذا الموقف يعكس إدراك السعودية لحاجة الشعب السوري إلى الإغاثة الاقتصادية، ويعكس أيضاً التأييد العربي لوحدة الموقف تجاه سورية.وتأتي مواقف السعودية، من التركيز على إعادة سورية لصفوفها العربية ضمن جهودها لتقوية الوحدة العربية، أكدتها زيارة وزير الخارجية لسورية والتقاؤه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، سعي المملكة إلى توحيد الجهود العربية وإقامة شراكات مع الدول الأخرى يعد نجاحاً في تعزيز الحلول المشتركة للقضايا الإقليمية.ويمثل النجاح في ملفات لبنان وسورية، ترجمة حقيقية للرؤية السعودية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن الدبلوماسية النشطة التفاعلية، والتوجه الجاد نحو المصالح العربية المشتركة، تضع المملكة في مقدمة الدول العربية الساعية لدعم أمن واستقرار الدول الشقيقة. كما تعكس هذه النجاحات أهمية الحوار والتعاون في تجاوز التحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في دعم العالم العربي.