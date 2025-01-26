يعتزم عدد من المواطنين في عدد من محافظات المنطقة الجنوبية، التوجه للقضاء لرفع دعوى على شركة الكهرباء لتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تسبب فيها انقطاع التيار الكهربائي مساء أمس (السبت) ووصل فيها الانقطاع الواحد لأكثر من ستّ ساعات متواصلة في بعض المناطق، وتضرر بعض الأجهزة الكهربائية من تذبذب الانقطاعات، إلى جانب تلف المواد الغذائية في الثلاجات.

واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء على لسان مجلس إدارتها في بيان، لجميع المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، مؤكدة إعادة الخدمة للمستهلكين كافة.

من جانبه عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اجتماعاً طارئاً بمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء أمس.

وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.

وفي هذا السياق، وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

ويؤكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.