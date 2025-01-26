أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إقامة أمسية شعرية وفنية فريدة بعنوان «ليلة صادق الشاعر» يوم 7 فبراير القادم، ضمن فعاليات «موسم الرياض» على مسرح «محمد عبده أرينا»، لتقديم تجارب استثنائية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للثقافة والفنون.

الفعالية تحتفي بالإبداع الشعري للأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، الذي قدم للساحة الفنية قصائد خالدة ترجمتها ألحان مميزة إلى أعمال لا تُنسى. كما تسلط الضوء على البصمة الموسيقية الفريدة للملحن القدير صادق الشاعر، الذي اشتُهر بقدرته الفائقة على تحويل الكلمات إلى مقطوعات موسيقية مفعمة بالأصالة والإحساس الراقي، ما جعله من أبرز صناع الموسيقى في العالم العربي.

وستشارك في الأمسية نخبة من النجوم الكبار الذين أبدعوا في تقديم أعمال حملت توقيعَي الأمير عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، برفقة الفنان ماجد المهندس، والفنانة أنغام، والفنانة أميمة طالب، ليقدموا لجمهور «موسم الرياض» ليلة استثنائية تعانق فيها الكلمة العذبة اللحن الأصيل.

«ليلة صادق الشاعر» ليست مجرد فعالية عابرة، بل حدث ثقافي وفني يبرز الإرث الشعري والموسيقي الذي شكّل جزءاً مهماً من ذاكرة الفن العربي.