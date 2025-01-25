اُختُتمت منافسات كأس العالم لسباق الدرونز اليوم في العاصمة الرياض، برعاية «موسم الرياض» وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والاتحاد الدولي للرياضات الجوية، بمشاركة أكثر من 140 طيارًا.

وقد شهد اليوم الأخير من المنافسات تأهُل 64 متسابقًا، في حين حصد المراكز الثلاثة الأولى كلٌ من: اللاعب الكوري Minchan Kim بالمركز الأول ولقب كأس العالم لسباق الدرونز نسخة الرياض وجائزة بقيمة 375,000 ريال، فيما ذهب المركز الثاني إلى الفرنسي Killian Rousseau وجائزة 285,000 ريال، وحصل Joaquin Ybanez من الولايات المتحدة على المركز الثالث وجائزة 185,000ريال.

كما تم الإعلان عن دخول نسخة الرياض لكأس العالم لسباق الدرونز، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر نسخة من حيث مشاركة الدول، بأكثر من 50 دولة بالبطولة، وجرى على هامش الحفل السحب على جوائز قيمة للزوار والحضور.

الجدير بالذكر، أن كأس العالم لسباق الدرونز انطلق منذ العام 2016، وتُعد نسخة المملكة في الاستضافة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.