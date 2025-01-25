التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعاصمة التايلندية بانكوك اليوم، وفد مملكة كمبوديا الذي يرأسه المستشار المكلف بالمهمة الخاصة للشؤون الإسلامية علي موسى، المشارك في مؤتمر آسيان «خير أمة».

وأشاد موسى بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار، والعناية الكبيرة التي تقدمها لهم منذ وصولهم إلى أرض المملكة حتى مغادرتها، منوهًا بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومقدرًا المواقف التاريخية التي قدمتها السعودية لبلاده.

كما أشاد بالدور الرائد للملكة في العناية بتلمس حاجات المسلمين في مختلف دول العالم التي يأتي من ضمنها تنظيم هذا المؤتمر.