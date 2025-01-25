التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعاصمة التايلندية بانكوك وفد مملكة ماليزيا الذي يترأسه مدير عام إدارة تنمية الشؤون الإسلامية عمران بن أول الدين المشارك في مؤتمر آسيان «خير أمة».

ونوه عمران بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بضيوف الرحمن، مشيداً بالنجاح الذي حققته وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة لتنظيم المؤتمر الدولي آسيان الثالث تحت شعار خير أمة الذي يبرز دور المملكة الذي تقدمه في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف وتعزيز مبدأ التسامح والحوار.