كشف المركز الوطني للأرصاد تصنيفات مراحل الإنذار المرتبطة بالحالات الجوية، مقسمة إلى 3 مستويات رئيسية هي: الإنذار الأصفر، والإنذار البرتقالي، والإنذار الأحمر. وتهدف هذه التصنيفات إلى تعزيز مستوى الحذر والتأهب بناءً على شدة تأثير الظواهر الجوية.

الإنذار الأصفر: يشير إلى احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية، ويصدر قبل 12 إلى 6 ساعات من حدوث التأثير.

الإنذار البرتقالي: يشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية تأثر المنطقة بظاهرة جوية أكثر حدة.

الإنذار الأحمر: يعبر عن حالة تتطلب أقصى درجات الحذر نظرًا للتأثيرات الجوية الشديدة، ويصدر قبل 12 إلى 6 ساعات من حدوث التأثير.