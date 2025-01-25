يستعد موسم الدرعية لإطلاق «مهرجان الدرعية للرواية»؛ الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة والذي تنطلق أنشطته في 30 من شهر يناير الجاري وحتى 8 فبراير 2025م، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً ومؤدياً من أبرز المختصّين في مجال الرواية، وأكثر من 50 دار نشر ومكتبة متخصصة، كما يُقام المهرجان في ثلاث مناطق مليئة بالفعاليات والتجارب النوعية في الدرعية، تشمل مطل البجيري وفندق باب سمحان ومزرعة الظويهرة.

ويستهدف المهرجان بشكلٍ رئيس محبي الأدب والرواية بمختلف أشكالها، حيث يمثّل منصةً حيويةً للتفاعل مع أبرز الخبراء في المجال، تُمكّن المهتمين من استكشاف عالم الرواية عن كثب، عبر معرضٍ شاملٍ وأمسياتٍ روائيةٍ مميزة، وجلساتٍ حواريةٍ نوعيةٍ تستعرض العوالم التي ابتكرها الكُتّاب والتجارب الشخصية خلف أغلفة الروايات التي تُكشف تفاصيلها للمرة الأولى، بالإضافة لورش العمل الثرية التي تتناول عدداً من الموضوعات المتخصصة، منها الكتابة والسرد القصصي، وصناعة الموسيقى، وجماليات الشاشة، وصناعة أغلفة الروايات، وتحويل الروايات لرسومٍ متحركةٍ وأفلامٍ سينمائيةٍ أو أعمالٍ درامية.

ويتضمّن المهرجان معرضاً للروايات، وملاذاً هادئاً للقراءة، وجناحاً لإصدار وتوقيع الروايات، ومسرحاً للرواية والفنون الأدائية، وعدداً من التجارب النوعية للزوار، كتجسيد الأدوار والنصوص السينمائية العالمية، وتجارب الطهي الحي، وتذوّق الأطباق المقتبسة من الروايات والأفلام العالمية، كما يضم منطقة «الراوي الصغير» التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال عبر ورش عملٍ وعروضٍ مسرحيةٍ مسلية، تهدف لتدريبهم على أساليب الرواية، وبناء ورسم القصص، وصناعة الدمى وتحريكها.

ويتميّز مهرجان الدرعية للرواية بـ«معتزل الكتابة» التفرغي الذي يُقام للمرة الأولى في الدرعية لمدة ثمانية أيام، حيث يجمع مزيجاً مختاراً من الروائيين السعوديين الخبراء والصاعدين، ويُقام بعيداً عن صخب المدينة، تحت ضوء النجوم وبإطلالةٍ خلّابةٍ على وادي صفار في «منزال»، ويتضمّن المعتزل دوراتٍ تخصصية مكثفة يقدمها عددٌ من الخبراء العالميين؛ لدعم الرواة السعوديين وتمكينهم من إنتاج رواياتهم وتصديرها للعالم.

ويأتي المهرجان ضمن حزمةٍ من البرامج والأنشطة النوعية التي يقدّمها موسم الدرعية 24/25، تحت شعار «أرض ترويك»؛ ليمثّل مساحةً جاذبةً للمتخصصين والمبدعين، تُشبع اهتماماتهم وتروي شغفهم، ومقصداً لمحبي هذا النوع من الأدب الذي يحظى بشريحةٍ كبيرةٍ من المهتمين والمتابعين في المملكة وحول العالم.