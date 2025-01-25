رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته نائباً لأمير منطقة جازان لمدة أربع سنوات.

ودعا الأمير محمد بن عبدالعزيز، الله أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمضي قدماً، لتحقيق كل ما فيه أمن وخير ورفعة الوطن والمواطن، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في شتى المجالات في ظل توجيهات القيادة.