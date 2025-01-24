رفع مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.

وأعرب المنصوري عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، داعياً المولى العلي القدير أن يوفقه في آداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن، بما يحقق رؤية الازدهار والتطوير التي تعكسها رؤية المملكة 2030 في العديد من المجالات ومنها العمل الدبلوماسي.