في خطوة لتعزيز قدرات طلابها، أطلقت جامعة الملك عبد العزيز مبادرة تعاونية لتطوير مهارات الطلبة في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية، لتطوير المواد الحرة في أساسيات الذكاء الاصطناعي التي تقدم لجميع طلاب وطالبات الجامعة، وتعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وخطوة مهمة نحو بناء جيل جديد رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، قادر على المساهمة في تطوير المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب من اكتساب مهارات تقنية والحصول على شهادات معتمدة من مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي والتدرب العملي واستخدام منصة Microsoft Azure السحابية لتطبيق المفاهيم النظرية بشكل عملي والتعلم المرن والاستفادة من المعامل الافتراضية والموارد التعليمية المجانية، وتسهم المبادرة التعاونية في إعداد الطلاب والطالبات السوق العمل ومنحهم خبرة عملية وتمكينهم من إجراء تجارب وتطبيقات عملية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح المبادرة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب دون الحاجة إلى تجهيز معامل و بنيه تحتيه إضافية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق ويوسع نطاق الوصول إلى التقنيات المتقدمة. وتتميز المبادرة بإكساب الطلبة جاهزية مهنية عالية، وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما تقدم تعلماً شاملاً متعدد التخصصات مع تطبيقات عملية مباشرة في مختلف القطاعات.