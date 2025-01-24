التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر البرلمان بالعاصمة بانكوك اليوم رئيس البرلمان التايلندي وان محمد نور ماثا، وذلك في إطار زيارته الرسمية لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر آسيان الثالث.

وأعرب رئيس البرلمان التايلندي عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم الحوار بين الأديان والثقافات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين وخاصة في مملكة تايلند.

من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية أن المملكة تعمل على توطيد علاقاتها مع تايلند بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تعمل على خدمة العالم أجمع من خلال الدعوة إلى تبني العمل الجاد لنشر قيم الاعتدال والوسطية.