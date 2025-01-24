رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة لمدة أربع سنوات.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن ثقة ولاة الأمر تحمله مسؤولية مضاعفة لخدمة الوطن وقيادته وأبنائه الأوفياء، مشيراً إلى أن منطقة حائل كغيرها من مناطق المملكة الغالية نالت نصيبها من الدعم السخي والرعاية الكريمة والشاملة، معرباً عن اعتزازه بمواصلة مسيرة العمل بإخلاص من أجل ازدهارٍ أكبر وتطورٍ أشمل يخدم المنطقة وأهلها الكرام. وعبر عن تفاؤله بالمستقبل وما يحمله من خير وتنمية وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وتعزيز التنمية في هذا الجزء العزيز من مملكتنا الغالية، سائلًا المولى القدير أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وأن يديم على قيادتنا الكريمة التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.