رفع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الكريمة بتمديد تكليفه أميراً لمنطقة الباحة لمدة أربعة أعوام قادمة.

وأعرب الأمير حسام في برقيته عن اعتزازه البالغ بالثقة الغالية التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لكافة مناطق المملكة، مؤكداً أنه يستشعر عظم المسؤولية والأمانة التي حملته إياها القيادة لخدمة منطقة الباحة، وسيعمل على تحقيق تطلعات أهلها ومواصلة مسيرة التنمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة وخدمة الوطن الغالي ومواطنيه، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والنماء لوطننا العزيز.