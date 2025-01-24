صدر أمر ملكي بتمديد خدمة أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لمدة أربعة أعوام.

يأتي هذا القرار تجسيداً لثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعمه المستمر للتنمية والتطوير في جميع مناطق المملكة.

وتولى الأمير عبدالعزيز بن سعد منصبه أميراً لمنطقة حائل في 25 رجب 1438 للهجرة (الموافق 22 أبريل 2017 للميلاد)، خلفاً للأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود. وقد أثبت كفاءته ومهارته في إدارة شؤون المنطقة، مما أهله لاستمرارية قيادته.

شهدت حائل في فترة الأمير عبدالعزيز نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية، حيث تم تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات الصحية والاقتصادية والسياحية. كما شهدت المنطقة تحسينات ملحوظة في البنية التحتية، مما أسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

يحظى هذا التمديد بإشادة واسعة من قبل المواطنين، الذين يُعبرون عن تفاؤلهم باستمرار التنمية والتطوير في منطقة حائل، ويأملون أن تشهد السنوات القادمة المزيد من الإنجازات تحت قيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد.