التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بمقر مجلس النواب اللبناني في بيروت.

كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكذلك التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.