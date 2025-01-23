تدعو النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (45) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (45) وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، ويبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 28 /07 /1446، الساعة (9:00) صباحًا، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 05 /08 /1446 الساعة (11:59) مساءً، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) https://jadarat.sa/.