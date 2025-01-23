أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن منح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة، ضمن جهودها الوطنية في رفع مستوى النضج باستخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الموثوقية بتطبيقاته المختلفة، بما يسهم في تعزيز جودة منتجات الذكاء الاصطناعي وخدماته المقدمة للمواطن والمقيم والزائر للمملكة.

وتتسق هذه الجهود التنظيمية مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل دعمه اللامحدود لجعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وسيتم تقييم الجهات المتقدمة عبر منصة «حوكمة البيانات الوطنية» التي تضم أدوات تقييم للمنتجات والخدمات على عدة مستويات من النضج، وستحصل الجهات الأكثر التزاماً بالوسوم التحفيزية وفق عدة مستويات للنضج، وصولاً لإصدار شهادة الاعتماد للجهة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستخدام المسؤول لمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المنصة حوافز تشجيعية للالتزام وزيادة الموثوقية بمنتجات الذكاء الاصطناعي، والممارسات الناضجة المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الجهات، حيث ستقدّم هذه الشهادة إلى جانب حزمة من الوسوم التحفيزية للجهات بناءً على مستوى المنتج والخدمة حسب المخاطر المترتبة في 5 مستويات هي: (واعي، ومتبني، وملتزم، وموثوق، ورائد)، لمدة عام، وتتدرج في مستوى نضج ممارسات مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المترتبة على استخدام المنتج أو الخدمة.

ويأتي إصدار شهادة الاعتماد ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة نحو ريادة المملكة في تبنّي الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وبوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، والعمل على تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

ويمكن للجهات التقديم على الخدمة للحصول على الشهادة والوسوم عبر رابط منصة حوكمة البيانات الوطنية التالي:https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/home