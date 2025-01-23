صدر أمر ملكي بتمديد خدمة أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لمدة 4 أعوام.

و عُيّن الأمير حسام بن سعود أميراً لمنطقة الباحة بأمر ملكي في 25 / 7 / 1438هـ. وشهدت منطقة الباحة في ظل حاكمها الإداري الأمير حسام نقلات تنموية و منجزات ومكتسبات نوعية، إضافة لما يتمتع به الأمير حسام من مبادئ وقيم إنسانية راقية، وشهدت مواقع التواصل تفاعلاً كبيراً متضمناً تهاني وتبريكات، وعمت الفرحة كافة الأرجاء؛ فيما عبّر مغردون عن امتنانهم للقيادة الرشيدة على الأمر الملكي، كون الأمير حسام قريب من المجتمع و يبذل قصارى جهده في خدمة المواطنين و تعزيز التنمية في المنطقة. والأمير حسام هو الابن الثاني والخمسون للملك سعود بن عبدالعزيز، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن.